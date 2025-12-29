Marché aux produits fermiers Hasparren

Marché aux produits fermiers

Place Verdun Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

2026-01-03

De nombreux producteurs locaux présents.

Fromage de brebis, de chèvre, poulets fermiers, oeufs, poissons cuisinés, paella, légumes et fruits de saison, miel et confitures, biscuits bio, pain bio ….

Ambiance conviviale, incontournable dans la vie de Hasparren, vente directe et circuit court. .

Place Verdun Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

