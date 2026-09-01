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AGENDA · Altkirch

Marché aux puces Altkirch

dimanche 20 septembre 2026 · Altkirch

Marché aux puces Altkirch

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Av. du 8E Régiment des Hussards
Ville
68130 Altkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif

Altkirch

Marché aux puces

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Un nouveau marché aux puces à découvrir dans la ville d’Altkirch
Marché aux puces au quartier plessier d’Altkirch. 

Animation pour petit et grand ainsi qu’une buvette et petite restauration sur place ! 

    .

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new flea market to discover in the town of Altkirch

L’événement Marché aux puces Altkirch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau

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