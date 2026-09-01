Marché aux puces Altkirch
dimanche 20 septembre 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Marché aux puces
Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Un nouveau marché aux puces à découvrir dans la ville d’Altkirch
Marché aux puces au quartier plessier d’Altkirch.
Animation pour petit et grand ainsi qu’une buvette et petite restauration sur place !
.
Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new flea market to discover in the town of Altkirch
L’événement Marché aux puces Altkirch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau
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