Informations pratiques

Altkirch

Marché aux puces

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un nouveau marché aux puces à découvrir dans la ville d’Altkirch

Marché aux puces au quartier plessier d’Altkirch.

Animation pour petit et grand ainsi qu’une buvette et petite restauration sur place !

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Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04

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English :

A new flea market to discover in the town of Altkirch

L’événement Marché aux puces Altkirch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau