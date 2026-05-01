Marché aux puces Aspach
Marché aux puces Aspach dimanche 10 mai 2026.
Aspach
Marché aux puces
rue du Stade Aspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Marché aux puces, réservé aux particuliers. Petite restauration tout au long de la journée. Camambert au feu de bois
Marché aux puces, réservé aux particuliers.
Stands de boissons, sandwichs, (spécialité Coulomiers au feu de bois), pâtisserie tout au long de la journée.
Repas à partir de midi. Camambert au feu de bois en spécialité
Les ventes de sandwichs, café, pâtisseries, boissons et repas sont réservées aux organisateurs. .
rue du Stade Aspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 68 72 kleiber.jeanmarie@bbox.fr
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English :
Flea market, for individuals only. Snacks all day long. Wood-fired Camambert
L’événement Marché aux puces Aspach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau