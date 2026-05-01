Aspach

Marché aux puces

rue du Stade Aspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Marché aux puces, réservé aux particuliers. Petite restauration tout au long de la journée. Camambert au feu de bois

Marché aux puces, réservé aux particuliers.

Stands de boissons, sandwichs, (spécialité Coulomiers au feu de bois), pâtisserie tout au long de la journée.

Repas à partir de midi. Camambert au feu de bois en spécialité

Les ventes de sandwichs, café, pâtisseries, boissons et repas sont réservées aux organisateurs. .

rue du Stade Aspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 68 72 kleiber.jeanmarie@bbox.fr

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English :

Flea market, for individuals only. Snacks all day long. Wood-fired Camambert

L’événement Marché aux puces Aspach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau