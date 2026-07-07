AGENDA · Baerenthal
Marché aux puces Baerenthal
dimanche 2 août 2026 · Baerenthal
Informations pratiques
Baerenthal
Marché aux puces
Plage, Ramstein Plage Baerenthal Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Marché aux puces situé aux abords de l’étang de baignade Ramstein plage à BaerenthalTout public
5 .
Plage, Ramstein Plage Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 86 71 86 46
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English :
Flea market located near the Ramstein Beach swimming pond in Baerenthal
L’événement Marché aux puces Baerenthal a été mis à jour le 2026-07-07 par OT DU PAYS DE BITCHE
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