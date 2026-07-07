Informations pratiques

Baerenthal

Marché aux puces

Plage, Ramstein Plage Baerenthal Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Marché aux puces situé aux abords de l’étang de baignade Ramstein plage à BaerenthalTout public

5 .

Plage, Ramstein Plage Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 86 71 86 46

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English :

Flea market located near the Ramstein Beach swimming pond in Baerenthal

L’événement Marché aux puces Baerenthal a été mis à jour le 2026-07-07 par OT DU PAYS DE BITCHE