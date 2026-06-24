Balgau

Marché aux puces

Balgau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Petite restauration avec merguez, saucisse blanche, frites… 0 .

Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 38 34 70

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English :

L’événement Marché aux puces Balgau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach