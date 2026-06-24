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Marché aux puces Balgau

Marché aux puces Balgau dimanche 5 juillet 2026.

Ville
68740 Balgau
Département
Haut-Rhin
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
0

Balgau

Marché aux puces

Balgau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Petite restauration avec merguez, saucisse blanche, frites… 0  .

Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 38 34 70 

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English :

L’événement Marché aux puces Balgau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach