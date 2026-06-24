Marché aux puces Balgau
Marché aux puces Balgau dimanche 5 juillet 2026.
Balgau
Marché aux puces
Balgau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Petite restauration avec merguez, saucisse blanche, frites… 0 .
Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 38 34 70
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English :
L’événement Marché aux puces Balgau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach