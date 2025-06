Marché aux puces Beinheim 6 juillet 2025 06:00

Bas-Rhin

Marché aux puces Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 06:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur. inscriptions obligatoires. Petite restauration sur place.

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 78 55 84 frschott@orange.fr

English :

You’ll have the opportunity to stroll around or get a good deal. Toys, books, clothes, tools, crockery and many other diverse and varied accessories will be on sale at low prices. In other words, in this bric-a-brac, everyone will be able to find what he or she is looking for. Registration required. Small restoration on the spot.

German :

Sie haben die Möglichkeit, zu stöbern oder ein Schnäppchen zu machen. Spielzeug, Bücher, Kleidung, Werkzeuge, Geschirr und viele andere Accessoires werden zu kleinen Preisen verkauft. In diesem Trödelmarkt findet jeder sein Glück. Anmeldungen sind erforderlich. Kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Avrete la possibilità di curiosare o di fare un affare. Giocattoli, libri, vestiti, utensili, stoviglie e molti altri accessori saranno in vendita a prezzi bassi. C’è qualcosa per tutti in questa vendita di bric-à-brac. Un leggero rinfresco è disponibile sul posto.

Espanol :

Tendrá la oportunidad de curiosear o de hacerse con una ganga. Juguetes, libros, ropa, herramientas, vajillas y muchos otros accesorios estarán a la venta a precios bajos. Hay algo para todos los gustos en esta venta de baratijas. También habrá un refrigerio.

L’événement Marché aux puces Beinheim a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg