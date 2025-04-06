Marché aux Puces Vieille Ville de Belfort Belfort

Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Amoureux de belles choses, chercheurs d’antiquités, fanas des brocantes, le plus grand marché aux puces de l’Est de la France étend ses merveilles dans les ruelles de la Vieille Ville. .

Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24

