Marché aux Puces Vieille Ville de Belfort Belfort

Marché aux Puces

Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-03-01 07:00:00

fin : 2026-11-01 13:00:00

2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Amoureux de belles choses, chercheurs d’antiquités, fanas des brocantes, le plus grand marché aux puces de l’Est de la France étend ses merveilles dans les ruelles de la Vieille Ville. .

Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24

