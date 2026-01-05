Marché aux Puces Vieille Ville de Belfort Belfort
Marché aux Puces Vieille Ville de Belfort Belfort dimanche 1 mars 2026.
Marché aux Puces
Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-11-01 13:00:00
Date(s) :
2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Amoureux de belles choses, chercheurs d’antiquités, fanas des brocantes, le plus grand marché aux puces de l’Est de la France étend ses merveilles dans les ruelles de la Vieille Ville. .
Vieille Ville de Belfort Place d’Armes Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 24 24
English : Marché aux Puces
