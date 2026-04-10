Marché aux puces Boofzheim
Marché aux puces Boofzheim dimanche 21 juin 2026.
Boofzheim
Marché aux puces
rue du Chateau Boofzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Marché aux puces dans les rues du village. Buvette et petite restauration. .
rue du Chateau Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 03 38 83 fcboofzheim@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché aux puces Boofzheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Boofzheim (Bas-Rhin)
- Concert annuel Boofzheim 9 mai 2026