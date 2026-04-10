Boofzheim

Marché aux puces

rue du Chateau Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Marché aux puces dans les rues du village. Buvette et petite restauration. .

rue du Chateau Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 03 38 83 fcboofzheim@orange.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Boofzheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried