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Marché aux puces Boofzheim

Marché aux puces Boofzheim

Marché aux puces Boofzheim dimanche 21 juin 2026.

Adresse : rue du Chateau

Ville : 67860 Boofzheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Boofzheim

Marché aux puces

rue du Chateau Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Marché aux puces dans les rues du village. Buvette et petite restauration.   .

rue du Chateau Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 03 38 83  fcboofzheim@orange.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Boofzheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried

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