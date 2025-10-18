Marché aux puces Place Dupin Bressuire
La Ville de Bressuire propose un Marché aux Puces au Marché des Saveurs.
Ce rendez-vous convivial réunira plusieurs exposants un brocanteur, un artiste-peintre, un sérigraphe et un relookeur sur bois. .
Place Dupin Marché des Saveurs Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr
