Marché aux puces – Brocante Villeréal
dimanche 11 avril 2027 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Marché aux puces – Brocante
Place de la halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 08:00:00
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-11
Venez chiner à Villeréal ! Les brocanteurs et antiquaires prennent possession de la place de la halle. Ils nous proposent de découvrir des objets de qualité rares, originaux ou des objets qui nous sont familiers. Vous y trouverez peut-être la pièce manquante à votre collection …
Venez chiner à Villeréal ! Les brocanteurs et antiquaires prennent possession de la place de la halle. Ils nous proposent de découvrir des objets de qualité rares, originaux ou des objets qui nous sont familiers. Les professionnels présents lors de cette matinée consacrée aux antiquités vous permettront peut-être de trouver la pièce manquante à votre collection… .
Place de la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 66 75
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English : Marché aux puces – Brocante
Come to Villeréal to hunt! Antique dealers and antique dealers take possession of the market square. They offer us the opportunity to discover rare, original or familiar objects of quality. You may find the missing piece to your collection ..
L’événement Marché aux puces – Brocante Villeréal a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Bastides
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