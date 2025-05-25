Marché aux Puces Châlons-en-Champagne

Marché aux Puces Châlons-en-Champagne dimanche 28 septembre 2025.

Marché aux Puces

Place Godart Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Tout public

Marché aux puces sur la place Godart, rue des Fripiers et rue Gambetta.

Retrouvez les brocanteurs et antiquaires professionnels. L’occasion pour vous de dénicher vos plus belles trouvailles et d’échanger avec de vrais passionnés.

Bibelots, tapis, fripes, vinyles, livres, meubles, décorations, vaisselle, etc. .

Place Godart Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com

