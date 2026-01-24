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Marché aux puces Châtenois

Marché aux puces Châtenois

Marché aux puces Châtenois mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Allée des Bains

Ville : 67730 Châtenois

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0

Châtenois

Marché aux puces

Allée des Bains Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Plein de bonnes affaires vous attendent sur les stands de ce marché aux puces !
Venez dénicher de bonnes affaires lors du traditionnel marché aux puces du 14 juillet de Châtenois ! Buvette et petite restauration sur place. 0  .

Allée des Bains Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 19 69 00  michel.picardluttechatenoi@wanadoo.fr

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English :

Lots of bargains are waiting for you on the stands of this flea market!

L’événement Marché aux puces Châtenois a été mis à jour le 2026-05-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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