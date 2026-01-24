Marché aux puces Châtenois
Marché aux puces Châtenois mardi 14 juillet 2026.
Châtenois
Marché aux puces
Allée des Bains Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Plein de bonnes affaires vous attendent sur les stands de ce marché aux puces !
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Allée des Bains Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 19 69 00 michel.picardluttechatenoi@wanadoo.fr
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English :
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L’événement Marché aux puces Châtenois a été mis à jour le 2026-05-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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