Châtenois

Marché aux puces

Allée des Bains Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Plein de bonnes affaires vous attendent sur les stands de ce marché aux puces !

Venez dénicher de bonnes affaires lors du traditionnel marché aux puces du 14 juillet de Châtenois ! Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Allée des Bains Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 19 69 00 michel.picardluttechatenoi@wanadoo.fr

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English :

Lots of bargains are waiting for you on the stands of this flea market!

L’événement Marché aux puces Châtenois a été mis à jour le 2026-05-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme