Marché aux puces Chéniers
Marché aux puces Chéniers dimanche 21 juin 2026.
Marché aux puces
Espace de la culture et des loisirs Chéniers Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-22
Le marché aux puces propose une ventes d’objets divers, chacun peut trouver son bonheur à petits prix.
rens 06 60 19 39 04 .
Espace de la culture et des loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 19 39 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux puces
L’événement Marché aux puces Chéniers a été mis à jour le 2026-01-27 par Creuse Tourisme