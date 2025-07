Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice Bayeux

Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice Bayeux dimanche 10 août 2025.

Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice

Place Saint Patrice Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 07:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Brocante. Environ 35 exposants. Antiquités, brocante, design, militaria, bijoux, livres anciens et modernes, vinyles, collections,linge et friperie… Possibilité de venir aussi faire expertiser ses objets. Réservé aux exposants professionnels. De 7h00 à 17h00, place Saint-Patrice, Bayeux. Gratuit pour les visiteurs.

Brocante. Environ 35 exposants. Antiquités, brocante, design, militaria, bijoux, livres anciens et modernes, vinyles, collections,linge et friperie… Possibilité de venir aussi faire expertiser ses objets. Réservé aux exposants professionnels. De 7h00 à 17h00, place Saint-Patrice, Bayeux. Gratuit pour les visiteurs. .

Place Saint Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 70 07 80 84 dimitri.lepeltier@wanadoo.fr

English : Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice

Flea market. Around 35 exhibitors. Antiques, second-hand goods, design, militaria, jewelry, old and modern books, vinyl, collections, linen and second-hand goods… Possibility of having items appraised. Professional exhibitors only. 7am to 5pm, Place Saint-Patrice, Bayeux. Free admission for visitors.

German : Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice

Trödelmarkt. Etwa 35 Aussteller. Antiquitäten, Trödel, Design, Militaria, Schmuck, alte und moderne Bücher, Vinyl, Sammlungen, Wäsche und Second-Hand-Waren… Es besteht auch die Möglichkeit, seine Gegenstände begutachten zu lassen. Nur für professionelle Aussteller. Von 7.00 bis 17.00 Uhr, Place Saint-Patrice, Bayeux. Kostenlos für Besucher.

Italiano :

Mercato delle pulci. Circa 35 espositori. Antiquariato, oggetti di seconda mano, design, militaria, gioielli, libri antichi e moderni, vinili, collezioni, biancheria e oggetti di seconda mano… È anche possibile venire a far valutare i propri oggetti. Riservato agli espositori professionali. Dalle 7 alle 17, Place Saint-Patrice, Bayeux. Gratuito per i visitatori.

Espanol :

Rastro. Unos 35 expositores. Antigüedades, objetos de segunda mano, diseño, militaria, joyería, libros antiguos y modernos, vinilos, colecciones, ropa blanca, objetos de segunda mano… También puede venir a tasar sus objetos. Reservado a los expositores profesionales. De 7.00 a 17.00 h, plaza Saint-Patrice, Bayeux. Gratuito para los visitantes.

L’événement Marché aux puces de Bayeux Puces Saint Patrice Bayeux a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Bayeux Intercom