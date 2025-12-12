Marché aux Puces de Bischwihr Bischwihr
Marché aux Puces de Bischwihr Bischwihr dimanche 19 avril 2026.
Marché aux Puces de Bischwihr
Centre du village Bischwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Retrouvez le plaisir de chiner et de faire le plein de bonnes affaires.
Marché aux puces organisé par le Foyer Club, dans le centre du village. .
Centre du village Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 71 23 foyerclubbischwihr@gmail.com
English :
Rediscover the pleasure of hunting for bargains.
