Marché aux Puces de Bischwihr Bischwihr

Marché aux Puces de Bischwihr

Centre du village Bischwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Retrouvez le plaisir de chiner et de faire le plein de bonnes affaires.

Marché aux puces organisé par le Foyer Club, dans le centre du village. .

Centre du village Bischwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 71 23 foyerclubbischwihr@gmail.com

English :

Rediscover the pleasure of hunting for bargains.

