Marché aux Puces de Holtzwihr (Porte du Ried), Porte du Ried

Marché aux Puces de Holtzwihr (Porte du Ried)

rue de la Maison Rouge Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Nombreux exposants, petite restauration sur place.

Organisé par le RACING HW96.

Horaires de 8h à 17h (installation entre 6h et 8h ; départ à partir de 17h sauf en cas de dégradation météorologique)

Nombre de places limitées. Les commerçants sont acceptés sur présentation de la carte professionnelle.

Buvette et restauration complète assurées toute la journée Barbecue, frites, gâteaux, café, boissons .

rue de la Maison Rouge Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 78 40 12 secretariat.rhw96@gmail.com

English :

Numerous exhibitors, light refreshments on site.

