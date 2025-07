Marché aux puces de la Solidarité Zone commercial de Neunkirch Sarreguemines

Marché aux puces de la Solidarité Zone commercial de Neunkirch Sarreguemines dimanche 7 septembre 2025.

Marché aux puces de la Solidarité

Zone commercial de Neunkirch Parking de Intersport, Darty, Kiabi et environs Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

La Croix-rouge de Sarreguemines organise son traditionnel marché aux puces de la solidarité sur les parkings des magasins de la zone commerciale de Neunkirch, Intersport, Darty, Kiabi et environs. Une occasion unique pour vider ses caves et greniers et pour trouver la bonne affaire.

Restauration et buvette sur place durant toute la journée.

Inscriptions et renseignements Liliane OSWALD, 2 rue du Maire Mathieu 57200 Sarreguemines 03 87 95 78 62 (2€ le mètre)Tout public

0 .

Zone commercial de Neunkirch Parking de Intersport, Darty, Kiabi et environs Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 78 62

English :

The Sarreguemines Red Cross is holding its traditional solidarity flea market in the parking lots of the stores in the Neunkirch shopping zone, including Intersport, Darty, Kiabi and the surrounding area. A unique opportunity to clear out your cellars and attics and find a bargain.

Catering and refreshments available all day.

Registration and information: Liliane OSWALD, 2 rue du Maire Mathieu 57200 Sarreguemines 03 87 95 78 62 (2? per meter)

German :

Das Rote Kreuz von Sarreguemines organisiert seinen traditionellen Flohmarkt der Solidarität auf den Parkplätzen der Geschäfte in der Einkaufszone von Neunkirch, Intersport, Darty, Kiabi und Umgebung. Eine einmalige Gelegenheit, seine Keller und Dachböden zu leeren und das eine oder andere Schnäppchen zu finden.

Verpflegung und Getränke den ganzen Tag über vor Ort.

Anmeldungen und Informationen: Liliane OSWALD, 2 rue du Maire Mathieu 57200 Sarreguemines 03 87 95 78 62 (2? pro Meter)

Italiano :

La Croce Rossa di Sarreguemines organizza il tradizionale mercatino delle pulci solidale nei parcheggi dei negozi della zona commerciale di Neunkirch, tra cui Intersport, Darty, Kiabi e dintorni. È un’occasione unica per svuotare cantine e soffitte e trovare un affare.

Ristorazione e rinfreschi disponibili per tutto il giorno.

Registrazione e informazioni: Liliane OSWALD, 2 rue du Maire Mathieu 57200 Sarreguemines 03 87 95 78 62 (2? al metro)

Espanol :

La Cruz Roja de Sarreguemines organiza su tradicional mercadillo solidario en los aparcamientos de las tiendas de la zona comercial de Neunkirch, como Intersport, Darty, Kiabi y alrededores. Es una ocasión única para vaciar los sótanos y desvanes y encontrar alguna ganga.

Habrá servicio de catering y refrescos durante todo el día.

Inscripción e información: Liliane OSWALD, 2 rue du Maire Mathieu 57200 Sarreguemines 03 87 95 78 62 (2? por metro)

L’événement Marché aux puces de la Solidarité Sarreguemines a été mis à jour le 2025-07-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES