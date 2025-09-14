Marché aux puces de La Truchère Rue Darbonnay La Truchère
Marché aux puces de La Truchère Rue Darbonnay La Truchère dimanche 14 septembre 2025.
Marché aux puces de La Truchère
Rue Darbonnay Rue Darbonnay et quais de Seille La Truchère Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Bienvenue à La Truchère!
Le Comité des Fêtes organise son marché aux puces 2025
Le 14 septembre de 8h à 18h. Entrée gratuite
Installation des stands de 6h à 8h 2€/ml pour les exposants.
Buvette et snacking
Venez nombreux! .
Rue Darbonnay Rue Darbonnay et quais de Seille La Truchère 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 49 19 32 comitedesfeteslatruchere@gmail.com
English : Marché aux puces de La Truchère
German : Marché aux puces de La Truchère
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché aux puces de La Truchère La Truchère a été mis à jour le 2025-08-12 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II