Marché aux puces de l’ARE – Masevaux-Niederbruck, 14 juin 2025 07:00, Masevaux-Niederbruck.

Haut-Rhin

Marché aux puces de l’ARE 10 Rue de l’Eglise Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-14 07:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

2025-06-14

Venez faire des bonnes affaires ou chiner des objets lors du traditionnel marché aux puces sous chapiteau organisé par l’Association pour la Rénovation de l’Église.

10 Rue de l’Eglise

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 25 35 24 jacqueline.ehret56@gmail.com

English :

Come and pick up a bargain or bargain-hunt at the traditional flea market organized by the Association pour la Rénovation de l’Église.

German :

Kommen Sie zum traditionellen Flohmarkt im Festzelt, der von der Association pour la Rénovation de l’Eglise organisiert wird, und machen Sie Schnäppchen oder stöbern Sie nach Gegenständen.

Italiano :

Venite a fare un affare o a caccia di occasioni al tradizionale mercatino delle pulci sotto un tendone organizzato dall’Association pour la Rénovation de l’Église.

Espanol :

Venga a comprar o a buscar gangas en el tradicional mercadillo bajo carpa organizado por la Association pour la Rénovation de l’Église.

