MARCHÉ AUX PUCES DE NOËL DES ENFANTS Mèze

A l’occasion des Fêtes de Noël, la Ville de Mèze propose, un marché aux puces réservé aux enfants désirant vendre leurs effets personnels (jouets, vêtements, livres…)La participation sera gratuite pour les enfants. Ils devront être accompagnés d’un adulte.Inscriptions obligatoires Mercredi 26 novembre de 10h à 11h par téléphone 04 67 51 89 22Plus d’infos Service Commerce Château de Girard 34140 Mèze Tél 07 85 65 22 64 .
Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 7 85 65 22 64
