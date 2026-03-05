Marché aux puces de Pâques- & chasse aux oeufs

Place de la mairie Kogenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Marché Aux Puces organisé par le comité des fêtes de Kogenheim.

Nombreux exposants, viennoiseries et café toute la matinée, petite restauration (Saucisses, Merguez, Frites), boissons.

Chasse aux œufs pour les enfants tout au long de la journée. .

Place de la mairie Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 23 80 14 secretariat.mairie@kogenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché aux puces de Pâques- & chasse aux oeufs Kogenheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried