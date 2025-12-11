Marché aux puces de Reims Halles du Boulingrin Reims

Marché aux puces de Reims

Halles du Boulingrin 50 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-01-04 09:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

2026-01-04 2026-01-25 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Tout public

Chaque premier dimanche du mois, les exposants du marché aux puces de Reims accueillent les chineurs, de 9h à 17h, aux halles du Boulingrin. De nombreux objets anciens, insolites, de collection sont proposés. .

Halles du Boulingrin 50 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est artcom4@wanadoo.fr

