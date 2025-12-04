Marché aux Puces de Wickerschwihr Wickerschwihr
Marché aux Puces de Wickerschwihr Wickerschwihr dimanche 12 avril 2026.
Marché aux Puces de Wickerschwihr
Wickerschwihr Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Marché aux puces, buvette et restauration sur la place de la Mairie et salle des fêtes.
Marché aux puces organisé par le Comité des Fêtes de Wickerschwihr et les association locales.
Buvette et restauration sur la place de la Mairie et salle des fêtes.
Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 07 70 72 cdf.wickerschwihr@laposte.net
English :
Flea market, refreshment stand and catering on the town hall square and village hall.
