MARCHÉ AUX PUCES DES SAPEURS-POMPIERS DE LODÈVE Lodève

MARCHÉ AUX PUCES DES SAPEURS-POMPIERS DE LODÈVE Lodève samedi 25 avril 2026.

MARCHÉ AUX PUCES DES SAPEURS-POMPIERS DE LODÈVE

Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Les Puces des Pompiers bonnes affaires et convivialité au RDV !
Rendez-vous au Parc Municipal pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires ! Venez chiner, découvrir et échanger dans une ambiance chaleureuse organisée par vos sapeurs-pompiers. Restauration et buvette sur place pour se régaler tout au long de la journée. Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager ce moment festif et solidaire ! 10 euros l’emplacement (pensez à réserver)   .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 20 46 58 72 

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Les Puces des Pompiers: bargains and fun!

L’événement MARCHÉ AUX PUCES DES SAPEURS-POMPIERS DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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