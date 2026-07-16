Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim
dimanche 30 août 2026 · Ingersheim
Informations pratiques
Ingersheim
Marché aux puces d’Ingersheim
42 rue de la République Ingersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Marché aux puces, buvette et restauration sur place
Marché aux puces organisé par le football Club d’Ingersheim.
Buvette et petite restauration sur place. 0 .
42 rue de la République Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 05 85 13 patrickdomenech@yahoo.fr
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English :
Flea market, refreshment stand and on-site catering
L’événement Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar