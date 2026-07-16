Informations pratiques

Ingersheim

Marché aux puces d’Ingersheim

42 rue de la République Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Marché aux puces, buvette et restauration sur place

Marché aux puces organisé par le football Club d’Ingersheim.

Buvette et petite restauration sur place. 0 .

42 rue de la République Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 05 85 13 patrickdomenech@yahoo.fr

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English :

Flea market, refreshment stand and on-site catering

L’événement Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar