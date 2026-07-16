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AGENDA · Ingersheim

Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim

dimanche 30 août 2026 · Ingersheim

Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
42 rue de la République
Ville
68040 Ingersheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ingersheim

Marché aux puces d’Ingersheim

42 rue de la République Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Marché aux puces, buvette et restauration sur place
Marché aux puces organisé par le football Club d’Ingersheim.

Buvette et petite restauration sur place. 0  .

42 rue de la République Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 05 85 13  patrickdomenech@yahoo.fr

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English :

Flea market, refreshment stand and on-site catering

L’événement Marché aux puces d’Ingersheim Ingersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar