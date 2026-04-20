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Marché aux puces du 1er mai Otterswiller

Marché aux puces du 1er mai Otterswiller vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 67700 Otterswiller

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Otterswiller

Marché aux puces du 1er mai

Salle polyvalente Otterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Salle polyvalente Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 12 98 51  marc.weber.got@orange.fr

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English :

L’événement Marché aux puces du 1er mai Otterswiller a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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