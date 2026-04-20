Otterswiller

Marché aux puces du 1er mai

Salle polyvalente Otterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

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Salle polyvalente Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 12 98 51 marc.weber.got@orange.fr

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English :

L’événement Marché aux puces du 1er mai Otterswiller a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région