Marché aux puces du 1er mai Otterswiller
Marché aux puces du 1er mai Otterswiller vendredi 1 mai 2026.
Otterswiller
Marché aux puces du 1er mai
Salle polyvalente Otterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
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Salle polyvalente Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 12 98 51 marc.weber.got@orange.fr
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English :
L’événement Marché aux puces du 1er mai Otterswiller a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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