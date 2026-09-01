Informations pratiques

La Truchère

Marché aux puces du village de La Truchère

Rue Darbonnay Bords de Seille La Truchère Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Amis chineurs, rendez-vous dans notre joli village de La Truchère pour une journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité ! Venez flâner sur les bords de la Seille dans un cadre naturel et authentique, où le plaisir de dénicher des trésors se mêle à celui de profiter d’un endroit charmant. Une buvette et un espace snacking seront à votre disposition pour une pause gourmande, ainsi que des toilettes pour votre confort. Venez en famille ou entre amis partager ce moment de chine, de détente et de bonne humeur dans un cadre aussi accueillant que pittoresque ! .

Rue Darbonnay Bords de Seille La Truchère 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 49 19 32 smaz@live.fr

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English : Marché aux puces du village de La Truchère

L’événement Marché aux puces du village de La Truchère La Truchère a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II