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Marché aux puces Eichhoffen

Marché aux puces Eichhoffen lundi 22 juin 2026.

Adresse : 5 rue du Vignoble

Ville : 67140 Eichhoffen

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0

Eichhoffen

Marché aux puces

5 rue du Vignoble Eichhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 06:00:00
fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Vide grenier Possibilité de restauration sur place tartes flambées
Possibilité de restauration sur place tartes flamblées 0  .

5 rue du Vignoble Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 31 97 32  mairie@eichhoffen.fr

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English :

Flea market Catering available tarts flambées

L’événement Marché aux puces Eichhoffen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du pays de Barr

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