Eichhoffen

Marché aux puces

5 rue du Vignoble Eichhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22 06:00:00

fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Vide grenier Possibilité de restauration sur place tartes flambées

Possibilité de restauration sur place tartes flamblées 0 .

5 rue du Vignoble Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 31 97 32 mairie@eichhoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market Catering available tarts flambées

L’événement Marché aux puces Eichhoffen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du pays de Barr