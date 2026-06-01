Marché aux puces Eichhoffen
Marché aux puces Eichhoffen lundi 22 juin 2026.
Eichhoffen
Marché aux puces
5 rue du Vignoble Eichhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 06:00:00
fin : 2026-06-22 19:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Vide grenier Possibilité de restauration sur place tartes flambées
Possibilité de restauration sur place tartes flamblées 0 .
5 rue du Vignoble Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 31 97 32 mairie@eichhoffen.fr
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English :
Flea market Catering available tarts flambées
L’événement Marché aux puces Eichhoffen a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du pays de Barr
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