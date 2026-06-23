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Marché aux puces Elsenheim

Marché aux puces Elsenheim dimanche 27 septembre 2026.

Adresse
rue du Moulin
Ville
67390 Elsenheim
Département
Bas-Rhin
Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Tarif

Elsenheim

Marché aux puces

rue du Moulin Elsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Environs 200 exposants. Ambiance conviviale.

Repas dans la salle communale plat + dessert + café   .

rue du Moulin Elsenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 13 61 95  elsenheim.as@alsace.lgef.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Elsenheim a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried