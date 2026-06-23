Elsenheim

Marché aux puces

rue du Moulin Elsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Environs 200 exposants. Ambiance conviviale.

Repas dans la salle communale plat + dessert + café .

rue du Moulin Elsenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 13 61 95 elsenheim.as@alsace.lgef.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Elsenheim a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried