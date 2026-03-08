Marché aux puces

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’AS Erstein organise son marché aux puces, une belle occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de donner une seconde vie aux objets ! Que vous soyez exposant ou visiteur, venez profiter d’une journée conviviale et animée.

Sur place, une buvette et une petite restauration seront à votre disposition pour une pause gourmande. .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 08 80 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché aux puces Erstein a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried