Marché aux puces Erstein
Marché aux puces Erstein vendredi 1 mai 2026.
Marché aux puces
Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-05-01
L’AS Erstein organise son marché aux puces, une belle occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de donner une seconde vie aux objets ! Que vous soyez exposant ou visiteur, venez profiter d’une journée conviviale et animée.
Sur place, une buvette et une petite restauration seront à votre disposition pour une pause gourmande. .
Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 08 80 88
