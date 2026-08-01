Informations pratiques

Waldighoffen

Marché aux puces et bourse aux vêtements enfants jouets et puériculture

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Marché aux puces et bourse aux vêtements enfants, jouets et puériculture. Petite restauration, buvette

Venez chiner et dénicher des trésors lors de notre marché aux puces et bourse aux vêtements ! Un moment idéal pour faire de bonnes affaires, vider ses armoires ou tout simplement passer un bon moment en famille ou entre amis, dans et autour de la Salle Nathan Katz.

Buvette et restauration sur place

Entrée libre

Parking à proximité

Envie de réserver un stand ?

appelez le 06 50 42 81 33

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4 rue des Écoles Waldighoffen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 89 74 01 basketwaldighoffen@gmail.com

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English :

Flea market and swap meet for children’s clothing, toys, and baby products. Light refreshments and a beverage stand

L’événement Marché aux puces et bourse aux vêtements enfants jouets et puériculture Waldighoffen a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Sundgau