Grendelbruch

Marché aux puces et messti

Rue de la Liberation Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Marché aux puces, fête foraine et animations rythmeront la journée dans une ambiance conviviale. Dès 11h, buvette et petite restauration sous chapiteau, avant le cortège de l’après-midi et les traditionnelles tartes flambées proposées en soirée.

Au programme:

– Marché aux puces

– Manèges et attractions foraines

Déjeuner (sur réservation)

– Petite restauration et buvette

Durant l’après-midi

– Cortège

Tartes flambées en soirée .

Rue de la Liberation Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 mairie.grendelbruch@wanadoo.fr

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English :

Flea market, funfair and entertainment will punctuate the day in a convivial atmosphere. From 11 a.m., refreshments and snacks will be served under a marquee, before the afternoon procession and the traditional tartes flambées in the evening.

L’événement Marché aux puces et messti Grendelbruch a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile