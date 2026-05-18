Marché aux puces et messti Grendelbruch
Marché aux puces et messti Grendelbruch dimanche 12 juillet 2026.
Grendelbruch
Marché aux puces et messti
Rue de la Liberation Grendelbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 23:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Marché aux puces, fête foraine et animations rythmeront la journée dans une ambiance conviviale. Dès 11h, buvette et petite restauration sous chapiteau, avant le cortège de l’après-midi et les traditionnelles tartes flambées proposées en soirée.
Au programme:
– Marché aux puces
– Manèges et attractions foraines
Déjeuner (sur réservation)
– Petite restauration et buvette
Durant l’après-midi
– Cortège
Tartes flambées en soirée .
Rue de la Liberation Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 mairie.grendelbruch@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, funfair and entertainment will punctuate the day in a convivial atmosphere. From 11 a.m., refreshments and snacks will be served under a marquee, before the afternoon procession and the traditional tartes flambées in the evening.
L’événement Marché aux puces et messti Grendelbruch a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Grendelbruch (Bas-Rhin)
- Feu de la Saint-Jean Grendelbruch 30 mai 2026
- Course de caisses à savon Grendelbruch 7 juin 2026
- 7ème édition du Trophée Éric Trotzier Grendelbruch 21 juin 2026
- Rando’Hohbuhl Grendelbruch 28 juin 2026
- Sentiers Plaisir le château de Guirbaden, quand les murs reprennent vie… Grendelbruch 7 juillet 2026