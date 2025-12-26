Marché aux puces, Salle polyvalente – Farschviller

Marché aux puces

Salle polyvalente – 71 Rue du Stade Farschviller Moselle

Organisé par l’Association Fun Run 57. Buvette et restauration sur place.Tout public

Salle polyvalente – 71 Rue du Stade Farschviller 57450 Moselle Grand Est +33 7 51 60 36 23 associationfunrun57@gmail.com

English :

Organized by Association Fun Run 57. Refreshments and catering on site.

L’événement Marché aux puces Farschviller a été mis à jour le 2025-12-24 par FORBACH TOURISME