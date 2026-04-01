Marché aux Puces Frœningen
Marché aux Puces Frœningen dimanche 26 avril 2026.
Frœningen
Marché aux Puces
rue de l’eglise Frœningen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez nombreux partager cette journée dans notre beau village
Marché aux Puces à Froeningen
Dans les rues adjacentes autour de la Mairie de Froeningen
Le Conseil de Fabrique de l’église de Froeningen organise un marché aux puces pour contribuer à l’entretien et aux travaux de rénovation de l’Eglise Ste Barbe.
Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Fleischnakas salade, merguez, saucisses, frites, sandwichs, crêpes, pâtisserie,… et boissons….
Tous les chineurs sont cordialement invités a venir dénicher l’objet rare et recherché. .
rue de l’eglise Frœningen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 40 69 63 paulette.richard2@orange.fr
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English :
Come and share this day in our beautiful village
Flea market in Froeningen
In the streets around Froeningen town hall
L’événement Marché aux Puces Frœningen a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Sundgau