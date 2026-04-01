Frœningen

Marché aux Puces

rue de l’eglise Frœningen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez nombreux partager cette journée dans notre beau village

Marché aux Puces à Froeningen

Dans les rues adjacentes autour de la Mairie de Froeningen

Le Conseil de Fabrique de l’église de Froeningen organise un marché aux puces pour contribuer à l’entretien et aux travaux de rénovation de l’Eglise Ste Barbe.

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Fleischnakas salade, merguez, saucisses, frites, sandwichs, crêpes, pâtisserie,… et boissons….

Tous les chineurs sont cordialement invités a venir dénicher l’objet rare et recherché. .

rue de l’eglise Frœningen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 40 69 63 paulette.richard2@orange.fr

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English :

Come and share this day in our beautiful village

Flea market in Froeningen

In the streets around Froeningen town hall

L’événement Marché aux Puces Frœningen a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Sundgau