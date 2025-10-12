Marché aux Puces Parking du restaurant Les Deux Rives Grosbliederstroff

Marché aux Puces Parking du restaurant Les Deux Rives Grosbliederstroff dimanche 12 octobre 2025.

Marché aux Puces

Parking du restaurant Les Deux Rives 21 avenue Marchande Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Objets vintage, décorations, vêtements, jouets et bien plus encore …

3€ le mètre linéaire, sur réservation au 07 70 25 66 14.Tout public

0 .

Parking du restaurant Les Deux Rives 21 avenue Marchande Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 7 70 25 66 14

English :

Vintage objects, decorations, clothes, toys and much more …

3? per linear meter, by reservation on 07 70 25 66 14.

German :

Vintage-Objekte, Dekorationen, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr …

3? der laufende Meter, Reservierung unter 07 70 25 66 14 erforderlich.

Italiano :

Oggetti vintage, decorazioni, vestiti, giocattoli e molto altro…

3? al metro lineare, su prenotazione al numero 07 70 25 66 14.

Espanol :

Objetos vintage, decoración, ropa, juguetes y mucho más …

3? por metro lineal, con reserva en el 07 70 25 66 14.

L’événement Marché aux Puces Grosbliederstroff a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES