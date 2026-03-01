Marché aux puces Hilsenheim
Marché aux puces Hilsenheim dimanche 29 mars 2026.
Marché aux puces
Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Simple promenade en famille, ou collectionneur, venez vous prendre le temps de chiner. Buvette et restauration sur place. .
Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 97 49 73 kirstetter@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché aux puces Hilsenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried