Marché aux puces

Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :
2026-03-29

Simple promenade en famille, ou collectionneur, venez vous prendre le temps de chiner. Buvette et restauration sur place.   .

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 97 49 73  kirstetter@orange.fr

L’événement Marché aux puces Hilsenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried

