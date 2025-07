Marché aux puces Espace de Wendel Hombourg-Haut

Marché aux puces Espace de Wendel Hombourg-Haut dimanche 20 juillet 2025.

Marché aux puces

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 07:00:00

Organisé par ll’association évènementiel de Hombourg-Haut. Sur inscription pour les exposants. Entrée libre aux visiteurs.Tout public

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 52 06 31 20 lachir.mohamed77@gmail.com

English :

Organized by the association évènementiel de Hombourg-Haut. Registration required for exhibitors. Free admission for visitors.

German :

Organisiert von ll Association évènementiel de Hombourg-Haut. Anmeldung für die Aussteller erforderlich. Freier Eintritt für Besucher.

Italiano :

Organizzato dall’Associazione Eventi Hombourg-Haut. Registrazione obbligatoria per gli espositori. Ingresso libero per i visitatori.

Espanol :

Organizado por la Asociación de Eventos de Hombourg-Haut. Inscripción obligatoria para los expositores. Entrada gratuita para los visitantes.

L’événement Marché aux puces Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-07-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH