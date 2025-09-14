Marché aux puces rue du stade Hombourg-Haut
Marché aux puces rue du stade Hombourg-Haut dimanche 14 septembre 2025.
Marché aux puces
rue du stade Espace De Wendel Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Marché à l’Espace de Wendel. Entrée visiteur à 1 €. Les exposants peuvent s’installer le samedi de 14h a 16h ou le dimanche matin de 5h à 7h. Inscriptions obligatoires.Tout public
rue du stade Espace De Wendel Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 70 44 58 64
English :
Market at Espace de Wendel. Visitor admission at 1 ?. Exhibitors can set up on Saturday from 2 pm to 4 pm or on Sunday morning from 5 am to 7 am. Registration required.
German :
Markt im Espace de Wendel. Eintritt für Besucher 1 ? Aussteller können sich am Samstag von 14 bis 16 Uhr oder am Sonntagmorgen von 5 bis 7 Uhr aufstellen. Anmeldungen sind erforderlich.
Italiano :
Mercato all’Espace de Wendel. Ingresso per i visitatori: 1 ? I banchi possono essere allestiti il sabato dalle 14.00 alle 16.00 o la domenica mattina dalle 5.00 alle 7.00. Registrazione obbligatoria.
Espanol :
Mercado en el Espace de Wendel. Entrada para visitantes: 1 ? Los titulares de los puestos pueden instalarse el sábado de 14:00 a 16:00 o el domingo por la mañana de 5:00 a 7:00. Inscripción obligatoria.
L’événement Marché aux puces Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH