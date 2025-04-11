Marché aux puces

rue du stade Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Bibelots anciens, meubles, vaisselle, vêtements, vases, verres… de quoi réjouir les chineurs amateurs. Buvette et petite restauration.

Venez chiner et dégoter des bonnes affaires parmi les exposants qui vous attendent au marché aux puces. Vente d’objets usagés, emplacements avec véhicules. Petite restauration sur place. 0 .

rue du stade Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 59 28 46 contact@vide-grenier-sigolsheim.fr

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English :

Antique knick-knacks, furniture, crockery, clothes, vases, glasses… something to delight amateur bargain hunters. Refreshments and snacks.

L’événement Marché aux puces Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg