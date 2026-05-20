Marché aux puces Lauw
Marché aux puces Lauw mardi 14 juillet 2026.
Lauw
Marché aux puces
Rue du Château Lauw Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites et de bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces. Buvette et petite restauration sur place.
Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites et de bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces. Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Rue du Château Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 40 30
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English :
Browse the stalls in search of unusual items and bargains at this traditional flea market. Refreshments and snacks on site.
L’événement Marché aux puces Lauw a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach