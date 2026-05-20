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Marché aux puces Lauw

Marché aux puces Lauw

Marché aux puces Lauw mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Rue du Château

Ville : 68290 Lauw

Département : Haut-Rhin

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0

Lauw

Marché aux puces

Rue du Château Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites et de bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces. Buvette et petite restauration sur place.
Parcourez les stands à la recherche d’objets insolites et de bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces. Buvette et petite restauration sur place. 0  .

Rue du Château Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 40 30 

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English :

Browse the stalls in search of unusual items and bargains at this traditional flea market. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché aux puces Lauw a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach