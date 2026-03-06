Marché aux puces

Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

2026-05-14

Venez chiner et faire de bonnes affaires ! Objets vintage, vêtements, livres, jouets, décoration et bien d’autres trésors vous attendent. Ambiance conviviale, trouvailles uniques et prix tout doux garantis ! Que vous soyez collectionneur ou simple curieux, il y aura forcément quelque chose pour vous. Buvette, restauration, pâtisseries et animations tout au long de la journée.

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 7 75 70 50 36 foyervallonsoultzbach@gmail.com

English :

Come bargain hunting! Vintage objects, clothes, books, toys, home decor and many other treasures await you. A friendly atmosphere, unique finds and low prices guaranteed! Whether you’re a collector or just curious, there’s bound to be something for you. Refreshments, food, pastries and entertainment all day long.

