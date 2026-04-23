Marché aux Puces Lemberg
Marché aux Puces Lemberg dimanche 7 juin 2026.
Lemberg
Marché aux Puces
rue des loisirs Lemberg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Entrée gratuite
De 6h à 17h
Restauration et buvette
Parking
Toilettes
En intérieur et en extérieur
Prix en intérieur 6 euros la table
Prix en extérieur 3 euros le mlTout public
0 .
rue des loisirs Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 6 70 53 34 23
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English :
Free admission
From 6 a.m. to 5 p.m
Catering and refreshments
Parking
Toilets
Indoor and outdoor
Indoor price: 6 euros per table
Outdoor price: 3 euros per metre
L’événement Marché aux Puces Lemberg a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DU PAYS DE BITCHE