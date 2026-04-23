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Marché aux Puces Lemberg

Marché aux Puces Lemberg

Marché aux Puces Lemberg dimanche 7 juin 2026.

Adresse : rue des loisirs

Ville : 57620 Lemberg

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lemberg

Marché aux Puces

rue des loisirs Lemberg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Entrée gratuite
De 6h à 17h
Restauration et buvette
Parking
Toilettes
En intérieur et en extérieur
Prix en intérieur 6 euros la table
Prix en extérieur 3 euros le mlTout public
0  .

rue des loisirs Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 6 70 53 34 23 

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English :

Free admission
From 6 a.m. to 5 p.m
Catering and refreshments
Parking
Toilets
Indoor and outdoor
Indoor price: 6 euros per table
Outdoor price: 3 euros per metre

L’événement Marché aux Puces Lemberg a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DU PAYS DE BITCHE