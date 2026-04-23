Lemberg

Marché aux Puces

rue des loisirs Lemberg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Entrée gratuite

De 6h à 17h

Restauration et buvette

Parking

Toilettes

En intérieur et en extérieur

Prix en intérieur 6 euros la table

Prix en extérieur 3 euros le mlTout public

0 .

rue des loisirs Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 6 70 53 34 23

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English :

Free admission

From 6 a.m. to 5 p.m

Catering and refreshments

Parking

Toilets

Indoor and outdoor

Indoor price: 6 euros per table

Outdoor price: 3 euros per metre

L’événement Marché aux Puces Lemberg a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DU PAYS DE BITCHE