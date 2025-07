Marché aux puces les puces du Sanglier Ebersheim

Marché aux puces les puces du Sanglier

54 rue de Muttersholtz Ebersheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Marché aux puces, possibilité de prendre le petit-déjeuner sur place, buvette et petite restauration toute la journée

Le sport-club d’Ebersheim organise son traditionnel marché aux puces aux abords du terrain de foot, possibilité de prendre le petit-déjeuner sur place, petite restauration et buvette toute la journée. 0 .

54 rue de Muttersholtz Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 96 51 07 denisemossmann@numericable.fr

English :

Flea market, possibility of having breakfast on the spot, refreshment bar and small restoration all the day

German :

Flohmarkt, Frühstücksmöglichkeit vor Ort, Getränke und kleine Speisen den ganzen Tag über

Italiano :

Mercatino delle pulci, colazione in loco, bar e snack tutto il giorno

Espanol :

Mercadillo, desayuno in situ, bar de refrescos y aperitivos todo el día

