Marché aux puces Luttenbach-près-Munster

Marché aux puces Luttenbach-près-Munster dimanche 6 juillet 2025.

Marché aux puces

Luttenbach-près-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 07:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le marché aux puces de Luttenbach-près-Munster revient le dimanche 6 juillet 2025 de 7h à 19h sur la place des Activités ! Venez chiner, dénicher des trésors et profiter d’une ambiance conviviale. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre !

Avis aux chineurs, amateurs de bonnes affaires et curieux en tout genre le traditionnel marché aux puces de Luttenbach-près-Munster revient en grande forme le dimanche 6 juillet !

Venez flâner entre les stands dès l’aube et dénicher des trésors cachés, objets insolites, livres anciens, vêtements vintage, jouets, vaisselle, petits meubles, et bien plus encore ! Une ambiance conviviale vous attend tout au long de la journée, dans un cadre agréable au cœur de la vallée.

Buvette et petite restauration sur place pour une pause gourmande.

Une belle sortie en perspective pour toute la famille ! .

Luttenbach-près-Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 89 04 07 contact@kiwanis-munster.fr

English :

The Luttenbach-près-Munster flea market returns on Sunday July 6, 2025 from 7am to 7pm on the Place des Activités! Come and browse, find treasures and enjoy the friendly atmosphere. Refreshments and snacks on site. Free admission!

German :

Der Flohmarkt von Luttenbach-près-Munster kehrt am Sonntag, den 6. Juli 2025 von 7 bis 19 Uhr auf den Place des Activités zurück! Kommen Sie zum Stöbern, um Schätze zu finden und genießen Sie die gesellige Atmosphäre. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Eintritt frei!

Italiano :

Il mercato delle pulci di Luttenbach-près-Munster torna domenica 6 luglio 2025 dalle 7 alle 19 sulla Place des Activités! Venite a curiosare, a trovare tesori e a godervi l’atmosfera amichevole. Rinfreschi e spuntini sul posto. Ingresso gratuito!

Espanol :

El mercadillo de Luttenbach-près-Munster vuelve el domingo 6 de julio de 2025, de 7.00 a 19.00 h, a la Place des Activités Venga a curiosear, encontrar tesoros y disfrutar de un ambiente agradable. Refrescos y tentempiés in situ. Entrada gratuita

L’événement Marché aux puces Luttenbach-près-Munster a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster