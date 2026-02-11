Marché aux puces Matzenheim
Marché aux puces Matzenheim dimanche 12 avril 2026.
Marché aux puces
rues de Heussern Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
La manifestation aura lieu dans les rues de l’annexe de Heussern, plus de 3 km de stands !
Animations et restauration sur place toute la journée .
rues de Heussern Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 31 98 70 fcmatz67@gmail.com
L’événement Marché aux puces Matzenheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried