Marché aux puces Matzenheim

Marché aux puces

rues de Heussern Matzenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

La manifestation aura lieu dans les rues de l’annexe de Heussern, plus de 3 km de stands !

Animations et restauration sur place toute la journée .

rues de Heussern Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 31 98 70 fcmatz67@gmail.com

