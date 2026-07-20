Informations pratiques

Mertzwiller

Marché aux puces

1 Immerhofer Matt Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Participez à ce marché aux puces bucolique autour des étangs de l’association.

Participez à ce marché aux puces bucolique autour des étangs de l’association. Grand choix de restauration sous hall couvert (300 places assises) jusque 16h. Viennoiseries/pâtisseries/bretzels à partir de 6h, knacks à partir de 9h et tartes flambées/merguez/saucisses blanches à partir de 11h. 0 .

1 Immerhofer Matt Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 13 17 appma.mertzwiller@gmail.com

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English :

Take part in this bucolic flea market around the association’s ponds.

L’événement Marché aux puces Mertzwiller a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte