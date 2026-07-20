Marché aux puces Mertzwiller
dimanche 6 septembre 2026 · Mertzwiller
Informations pratiques
Mertzwiller
Marché aux puces
1 Immerhofer Matt Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Participez à ce marché aux puces bucolique autour des étangs de l’association.
Participez à ce marché aux puces bucolique autour des étangs de l’association. Grand choix de restauration sous hall couvert (300 places assises) jusque 16h. Viennoiseries/pâtisseries/bretzels à partir de 6h, knacks à partir de 9h et tartes flambées/merguez/saucisses blanches à partir de 11h. 0 .
1 Immerhofer Matt Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 13 17 appma.mertzwiller@gmail.com
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English :
Take part in this bucolic flea market around the association’s ponds.
L’événement Marché aux puces Mertzwiller a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte