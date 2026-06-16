Marché aux puces Mommenheim
Marché aux puces Mommenheim dimanche 2 août 2026.
Mommenheim
Marché aux puces
22 rue du Général de Gaulle Mommenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez déambuler dans les rues de Mommenheim à l’occasion du marché aux puces et partez à la chasse aux bonnes affaires ! Objets insolites, trésors oubliés, pièces uniques ou perles rares il y en aura pour tous les goûts. Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des trouvailles.
Venez déambuler dans les rues de Mommenheim à l’occasion du marché aux puces et partez à la chasse aux bonnes affaires ! Objets insolites, trésors oubliés, pièces uniques ou perles rares il y en aura pour tous les goûts. Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des trouvailles. 0 .
22 rue du Général de Gaulle Mommenheim 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 62 05 mairie@mommenheim.fr
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English :
Take to the streets of Mommenheim for the flea market and hunt for bargains! Unusual items, forgotten treasures, unique pieces or rare pearls: there’s something for everyone. A convivial day of discovery and bargains.
L’événement Marché aux puces Mommenheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau