Mommenheim

Marché aux puces

22 rue du Général de Gaulle Mommenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez déambuler dans les rues de Mommenheim à l’occasion du marché aux puces et partez à la chasse aux bonnes affaires ! Objets insolites, trésors oubliés, pièces uniques ou perles rares il y en aura pour tous les goûts. Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des trouvailles.

Venez déambuler dans les rues de Mommenheim à l’occasion du marché aux puces et partez à la chasse aux bonnes affaires ! Objets insolites, trésors oubliés, pièces uniques ou perles rares il y en aura pour tous les goûts. Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des trouvailles. 0 .

22 rue du Général de Gaulle Mommenheim 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 62 05 mairie@mommenheim.fr

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English :

Take to the streets of Mommenheim for the flea market and hunt for bargains! Unusual items, forgotten treasures, unique pieces or rare pearls: there’s something for everyone. A convivial day of discovery and bargains.

L’événement Marché aux puces Mommenheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau