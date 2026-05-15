Marché aux puces Montrond
Marché aux puces Montrond dimanche 2 août 2026.
Montrond
Marché aux puces
Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Ouvert à tous, professionnels et particuliers.
Snacking & buvette. .
Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 15 64 70
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English : Marché aux puces
L’événement Marché aux puces Montrond a été mis à jour le 2026-05-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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