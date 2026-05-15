Montrond

Marché aux puces

Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Ouvert à tous, professionnels et particuliers.

Snacking & buvette. .

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 15 64 70

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English : Marché aux puces

L’événement Marché aux puces Montrond a été mis à jour le 2026-05-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA