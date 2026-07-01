Informations pratiques

Oberhergheim

Marché aux puces

Oberhergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’événement est organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du village.

Parmi les 250 exposants et plus de 300 stands, vous trouverez sans doute le ou les objet(s) de vos rêves…

Venez faire de bonnes affaires et passer un moment convivial ! 0 .

Oberhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 68 94 05 oberhergheim@mailo.com

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English :

L’événement Marché aux puces Oberhergheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim